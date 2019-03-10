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  محلي
مناقشة سير العمل بمكتبي التربية والمالية بذمار
[10/مارس/2019]
ذمار- سبأ:
ناقش اجتماع بذمار اليوم برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، سير العمل ومستوى الأداء بمكتبي المالية والتربية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي ومدير مكتب التربية أحمد الوشلي ومدير مكتب المالية عبدالله الثلاثاء .. أشار المحافظ المقدشي إلى أهمية تعزيز الأداء بمكتبي التربية المالية بما يسهم في الارتقاء بالوضع الإداري والمالي.

ولفت إلى أهمية شمول الحوافز المقدمة من منظمة اليونيسف كافة الكوادر التربوية العاملة في الميدان سواء خلال المرحلة الأولى أو الثانية.

وشدد على ضرورة التقييم للأعمال المنجزة خلال العام الماضي ومعالجة جوانب القصور ومراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء العدوان .

وحث محافظ ذمار على تعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية لتنفيذ الأعمال المالية والإدارية المشتركة .. مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بقطاعي التربية والمالية.

حضر الاجتماع مدير مكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي ونائب مدير مكتب المالية محمد الحوشبي.


سبأ
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