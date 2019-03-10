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إنهاء قضية قتل بين أسرتي الجرادي والجماعي بمديرية السبرة في إب
[10/مارس/2019]
إب- سبأ:
أنهى صلح قبلي تقدمه محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم قضية قتل راح ضحيتها شخصين من أسرتي الجرادي والجماعي من منطقة نجد الجماعي مديرية السبرة.

وخلال الصلح القبلي الذي حضره وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن صالح حاجب وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومشائخ ووجهاء المديرية .. أعلنت أسرتا المجني عليهما أنور عبده الجرادي ومحمد مسعد الجماعي العفو والتنازل عن القضية.

وعبر المحافظ صلاح عن تقديره لذوي الشأن من الأسرتين والمشائخ والأعيان والوجهاء والمحكمين لمبادرتهم في الصلح وإغلاق ملف القضية .. داعيا الجميع إلى توحيد الصفوف والتلاحم لمواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد أن إنهاء القضية ليس بغريب على القبائل اليمنية التي تسعى للصلح بين المتخاصمين وإصلاح ذات البين وتعزيز قيم الأخوة بين أفراد المجتمع وإخماد نار الفتنة.

وأكد محافظ إب أن اليمنيين يتنازلوا لبعضهم البضع بالعفو والتسامح من أجل تلاحم ووحدة الصف الداخلي لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

من جانبهم ثمنت أسرتا الجرادي والجماعي ومشائخ وأعيان مديرية السبرة دور محافظ إب والخيرين الذين ساهموا في حل القضية وتقريب وجهات النظر لطيها وفتح صفحة جديدة يسودها الإخاء والمودة.

إلى ذلك تقدم المحافظ صلاح مشيعي أنور الجرادي في مسقط رأسه بمنطقة نجد الجماعي.

حضر التشييع مشائخ وأعيان المديرية .


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