ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - مارس - 2019 الساعة 05:28:11م
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.
مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
جدد عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جولات استفزازية في المسجد المبارك، والإجراءات المشددة على دخول المصلين الى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على الب
الاتحاد الاوروبي يقدم عرضا الى لندن قبل تصويت الثلاثاء
عرض كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة امكانية العودة الى صيغة سابقة "لشبكة الأمان" الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على ايرلندا الشمالية.
بايرن ميونيخ يتصدرالبوندسليغا ويستعد لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال
تصدر بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 6-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ25 من منافسات الدوري.
آخر الأخبار:
استعراض نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة
تدشين حملة إزالة المخالفات في شارع مستشفى الثورة بإب
الجيش واللجان يستعيدون مواقع بعملية نوعية في نجران
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس مكون الحراك الجنوبي يحيي صمود المرأة اليمنية
[10/مارس/2019]
صنعاء-سبأ:
حيا رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة مستشار الرئاسة اللواء الركن خالد باراس، صمود المرأة اليمنية في وجه العدوان منذ أربع سنوات.

وقال اللواء باراس في الحفل الذي نظمه مكون الحراك الجنوبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الثامن من مارس، اليوم بصنعاء " إن المرأة اليمنية بطبيعتها وروح ثقافتها أكثر تقدما من غيرها في كثير من الشعوب العربية ".

ودعا إلى وضع خطة إستراتيجية لتحقيق تطلعات المرأة اليمنية، تقديرا لصمودها وكفاحها من أجل حصولها على حقوقها كاملة .. مشيرا إلى أن المرأة أساس الحياة باعتبارها الأم والأخت والزوجة، التي تناضل من أجل إسعاد أسرتها وعائلتها.

وشدد على ضرورة اضطلاع المرأة بدورها في تحقيق تطلعاتها .. لافتا إلى وقوف الرجل إلى جانب المرأة للوصول إلى الهدف والغاية التي تناضل من أجلها.

ونوه رئيس مكون الحراك بتضحيات المرأة اليمنية التي أثبتت صمودها ووعيها وأحقية وعدالة القضية التي يناضل من أجلها الشعب اليمني بتفاعلها الإيجابي في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأعرب عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد حققت المرأة اليمنية الكثير من المكاسب.. لافتا إلى أن الخلفية الثقافية للمرأة أعطاها صفة التميز والإبداع والسير نحو الأفضل في تحقيق الكثير من المكاسب على الواقع.

بدورها نوهت أمة السلام الشريف بصمود المرأة اليمنية وما ضربته من أروع الأمثلة في الصبر والثبات لمواجهة صلف العدوان وغطرسته إلى جانب أخيها الرجل.

وأشارت إلى ما تكابده المرأة خاصة بالمحافظات الجنوبية التي تتعرض لمضايقات من قبل قوى الغزو والاحتلال تصل حد إنتهاك الأعراض .. داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى النظر بعين الاعتبار لمعاناة المرأة اليمنية والضغط على قوى العدوان لإيقاف عدوانها وتدميرها للبنية التحتية ومقومات الحياة في اليمن.

ونوه بيان صادر عن مكون الحراك تلاه أمين عام المكون الدكتور سعيد باكحيل بتضحيات المرأة اليمنية وصمودها.. وقال " إن مكون الحراك يساند المرأة اليمنية لتفعيل دورها بما يليق بمكانتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ".

وأكد البيان أن مشاركة المرأة في البناء والتنمية ضرورة حتمية ومهمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها .. مبينا أن المرأة اليمنية قدمت التضحيات إلى جانب أخيها الرجل وتحملت الكثير من المعاناة في الحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي في ظل العدوان.

ولفت إلى أهمية حصول المرأة على كامل حقوقها وفقا لما كفلته التشريعات والقوانين اليمنية بما يعزز من دورها في صنع السلام والبناء والتنمية المستدامة .. داعيا المرأة إلى مواصلة دورها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وفي ختام الحفل تم تكريم، كوكبة من النساء الرائدات وأمهات وعوائل الشهداء بالشهادات التقديرية والجوائز العينية، مقدمة من مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني ومؤسسة حضرموت للتنمية والتمكين "هاد".

سبأ
  المزيد من (محلي)
استعراض نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة
تدشين حملة إزالة المخالفات في شارع مستشفى الثورة بإب
الجيش واللجان يستعيدون مواقع بعملية نوعية في نجران
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
وزارة الإعلام تنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
مناقشة التحضيرات للانتخابات التكميلية بالدوائر الشاغرة بذمار
وقفة لقبائل الضبر بالمحويت تنديدا باستمرار خروقات وجرائم العدوان
فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود في مديرية معين بأمانة العاصمة
اللجان الإشرافية والأصلية للانتخابات تتوجه غدا إلى مقراتها بالمحافظات والدوائر الشاغرة
مناقشة سير العمل بمكتبي التربية والمالية بذمار
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطنا باستهداف طيران العدوان لمنزل في مديرية كشر بحجة
[08/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by