ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 10 - مارس - 2019 الساعة 05:28:11م
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.
مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
جدد عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط جولات استفزازية في المسجد المبارك، والإجراءات المشددة على دخول المصلين الى المسجد، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على الب
الاتحاد الاوروبي يقدم عرضا الى لندن قبل تصويت الثلاثاء
عرض كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه على المملكة المتحدة امكانية العودة الى صيغة سابقة "لشبكة الأمان" الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على ايرلندا الشمالية.
بايرن ميونيخ يتصدرالبوندسليغا ويستعد لمواجهة ليفربول في دوري الأبطال
تصدر بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 6-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ25 من منافسات الدوري.
آخر الأخبار:
استعراض نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة
تدشين حملة إزالة المخالفات في شارع مستشفى الثورة بإب
الجيش واللجان يستعيدون مواقع بعملية نوعية في نجران
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
حجة -سبأ:
استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في طلان، ما أدى إلى إستشهاد 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن المنازل التي استهدفها طيران العدوان في طلان قبل منتصف ليل الأحد تابعة لآل الزليل والأحدب والهادي .. لافتا إلى أن عمليات البحث وانتشال الضحايا من بين أنقاض المنازل في طلان بكشر، ما تزال مستمرة .

وأكد المصدر أن غارات طيران العدوان على منطقة طلان دمرت خمسة منازل .. مبينا أن طيران العدوان استهدف سيارات الإسعاف في طلان وحال دون وصول المسعفين.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على مديرية كشر منذ منتصف الليلة الماضية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استعراض نشاط منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة
تدشين حملة إزالة المخالفات في شارع مستشفى الثورة بإب
الجيش واللجان يستعيدون مواقع بعملية نوعية في نجران
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في خب والشعف بالجوف
وزارة الإعلام تنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
مناقشة التحضيرات للانتخابات التكميلية بالدوائر الشاغرة بذمار
وقفة لقبائل الضبر بالمحويت تنديدا باستمرار خروقات وجرائم العدوان
فعالية بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود في مديرية معين بأمانة العاصمة
اللجان الإشرافية والأصلية للانتخابات تتوجه غدا إلى مقراتها بالمحافظات والدوائر الشاغرة
مناقشة سير العمل بمكتبي التربية والمالية بذمار
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة
[10/مارس/2019]
استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة واستهداف عدة محافظات
[10/مارس/2019]
طيران العدوان يستهدف نازحين بحجة وأنباء عن ضحايا
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطناً بغارات طيران العدوان واستمرار خروقات وقف اطلاق النار بالحديدة
[09/مارس/2019]
استشهاد وإصابة 12 مواطنا باستهداف طيران العدوان لمنزل في مديرية كشر بحجة
[08/مارس/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by