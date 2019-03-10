محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد 20 امرأة وطفل بحصيلة أولية بغارات لطيران العدوان بحجة حجة -سبأ:

استشهدت 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية لغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين بمنطقة طلان بمديرية كشر محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في طلان، ما أدى إلى إستشهاد 20 امرأة وطفل في حصيلة أولية.



وأشار المصدر إلى أن المنازل التي استهدفها طيران العدوان في طلان قبل منتصف ليل الأحد تابعة لآل الزليل والأحدب والهادي .. لافتا إلى أن عمليات البحث وانتشال الضحايا من بين أنقاض المنازل في طلان بكشر، ما تزال مستمرة .



وأكد المصدر أن غارات طيران العدوان على منطقة طلان دمرت خمسة منازل .. مبينا أن طيران العدوان استهدف سيارات الإسعاف في طلان وحال دون وصول المسعفين.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على مديرية كشر منذ منتصف الليلة الماضية.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ