مؤسسة إلهام للثقافة تحتفل بيوم المرأة العالمي [10/مارس/2019] صنعاء - سبأ:

نظمت مؤسسة إلهام للثقافة والتنمية، اليوم، في صنعاء، احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وفي الاحتفالية، التي اقيمت بتمويل البنك اليمني للانشاء والتعمير، ثمن مستشار رئاسة الجمهورية عبد العزيز الترب مبادرة المؤسسة وتاكيدها حضور المرأة اليمنية بشكل فاعل رغم العدوان وحصاره المستمر منذ اربع ستوات.



وقال: إن المرأة نصف المجتمع والدولة ستعطيها ما تستطيع، مطالباً نساء اليمن استمرار النضال ضد العدوان حتى دحره بالكامل أسوة بما صدرته امهاتهن ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن، مؤكداً أن اليمن أمانة في أعناق الجميع رغم الأخطاء.. مطالباً اليمنيين بتجاوزها باللحمة والتماسك.



وطالب الترب رأس المال الوطني بدعم منظمات المجتمع المدني لبناء يمن خال من العنف واقامة دولة مدنية حديثة.



بدورها ثمنت نائب وزير الثقافة هدى ابلان إسهامات المؤسسة وتخصيص جهودها في الشأن الثقافي، لافتة إلى تنوع حضور وجمهور المؤسسه وما يقدمونه من صورة تؤكد أن اليمن حافل بالعطاء رغم ظرفه الراهن.



من جانبها استعرضت رئيس المؤسسه إلهام العواضي نشاط المؤسسة وإسهامها في ايجاد فرص عمل للشباب والشابات منذ تاسيسها في مارس العام الماضي، معلنة اطلاق المؤسسه مشروع لتمكين المرأة اقتصادياً بالشراكة مع الجهات المعنية.

تخلل الاحتفاليه عرض ريبورتاج عن المؤسسة، وفقرات مسرحيه وفنية أبدعتها زهرات من أعمار مختلفة.

رافق الاحتفالية معرض لتشكيليين وتشكيليات شباب.

سبأ