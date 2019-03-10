تكريم وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني [10/مارس/2019] صنعاء - سبأ:

كرم أتحاد نقابات موظفي الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد اليوم بصنعاء وزير النقل زكريا الشامي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمدعبدالرحمن عبدالقادر، نظير الجهود التي بذلوها في الحفاظ على الهيئة والمحافظة على املاكها وسيرالعمل فيها بانضباط منذ بداية العدوان إلى اليوم.



وفي حفل التكريم، الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع الطيران عبدالله العنسي والوكلاء المساعدون للهيئة لقطاع الملاحة الجوية عبدالله المتوكل وسلامة الطيران الدكتور عبدالحميد أبو طالب ومديرعام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف وجميع موظفي وموظفات الهيئة، أكد وزير النقل أن التكريم حافر كبير لبذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير عمل الهيئة.



وبين أن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد المؤسسة الوحيدة التي حافظت على التماسك رغم محاولات العدوان تفكيكها، موضحًاً أن الهيئة تعمل بمهنية وحيادية تامة وبعيدة تماماً عن السياسة.



وأشاد بدور اتحاد نقابات موظفي الهيئة في عمل الهيئة وتقويم وتصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق موظفي الهيئة، مؤكدا ان التعاون والعمل بروح الفريق الواحد يطور من مستوى الاداء.



وقال "أنتم بصمودكم وثباتكم وعزيمتكم ومثابرتكم في العمل شجعنا لنكون يدا واحدة في تطوير عمل الهيئة وانقاذها من الموت والركود والمحافظة على ممتلكاتها".



وأشار وزير النقل إلى اهتمام وحرص المجلس السياسي الأعلى بالهيئة وكوادرها وما يبذلوه من تطوير في مجال الطيران المدني في جميع محافظات الجمهورية.



كما أشاد بدور المرأة في ثباتها وصموده ووقوفها إلى جانب اخاها الرجل في الحفاظ على الهيئة في كل مجالات الطيران المدني.



وهنأ وزير النقل موظفات الهيئة والمرأة اليمنية في عيدها العالمي، مؤكداً انها شريكة الرجل في كل نواحي الحياة العملية والعلمية وفي التطوير والازدهار.



من جانبة أشاررئيس اتحاد نقابات موظفي الهيئة خالد الهمداني إلى أن تكريم وزير النقل و رئيس مجلس إدارة الهيئة أقل ما يجب أن يقدم نظير جهودهم في المحافظة على الهيئة وممتلكاتها في ظل العدوان والحصار المفروض على بلادنا.

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