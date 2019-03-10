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المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
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المركزي الصيني يتعهد بمزيد من الدعم للاقتصاد مع تراجع القروض المصرفية
[10/مارس/2019]
بكين-سبأ:
تعهد البنك المركزي الصيني اليوم بمزيد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز الاقتراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في فبراير جراء عوامل موسمية.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني قانغ يي خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان ”سيواجه الاقتصاد العالمي بعض الضغوط وتواجه الصين العديد من المخاطر والتحديات في الاقتصاد والقطاع المالي.

وتابع أن ثمة مجالا لخفض نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل سنوات قليلة.وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك التجارية خمس مرات العام المنصرم لتحفيز إقراض الشركات الصغيرة في القطاع الخاص.

وتصل نسبة الاحتياطي بالنسبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 بالمئة وفي البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 بالمئة.

وقال يي إن فائدة قروض الشركات الصغيرة مازالت كبيرة نسبيا بسبب علاوة المخاطر المرتفعة وإن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات المخاطر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم أن القروض المصرفية الجديدة في الصين انخفضت في فبراير من مستوى قياسي في الشهر السابق لكن من المرجح أن يكون الانخفاض لأسباب موسمية بينما يواصل صناع السياسات الضغط علي البنوك لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.

وبلغ صافي القروض الجديدة للبنوك الصينية في فبراير 885.8 مليار يوان (131.81 مليار دولار) بانخفاض حاد من المستوى القياسي لشهر يناير البالغ 3.23 تريليون يوان.

سبأ
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