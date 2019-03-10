محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصناعة تكرم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة صنعاء - سبأ :

كرمت وزارة الصناعة والتجارة اليوم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الـ٨ من مارس.



وفي حفل التكريم، الذي نظمتة الادارة العامة للمرأة بالوزارة وحضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي، اكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة على أن المرأة تحتل مكانة عظيمة في المجتمع ولها أدوار وأعمال كبيرة من أهمها العمل في جانب التربية والتعليم.



وأشار إلى أن الدين الاسلامي الحنيف قد رفع من شأن المرأة وكرمها واعطاها حقوقها فهي الأم وأخت الرجل ونصف المجتمع وما تقوم به من أدوار لا يقل أهمية عن ما يقوم به الرجل في عدد من المجالات.



وهنأ الوزير موظفات الوزارة بهذه المناسبة، منوهاً ان المرأة ستلقى كل الاهتمام والدعم من قبل قيادة الوزارة والعمل على توفير المناخ المناسب لها لكي تتمكن من تقديم أفضل ما لديهن في أعمالهن.



من جانبها اعتبرت مدير عام المرأة بالوزارة فدوى نعمان أن هذه المناسبة تعد تكريماً للمرأة وحافز لها يمكنها من التميز والابداع في مجال عملها.



وأكدت أنه من الواجب على كل من حول المرأة في الأسرة أو في العمل أن يقدم لها الدعم والمساندة لتتمكن من الاستمرار في طريق نجاحها وتحقيق اهدافها.



بعد ذلك تم توزيع شهادات التكريم على عدد من الموظفات المتميزات في مختلف إدارات الوزارة.



حضر الحفل وكيل قطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيل التجارة الداخلية عبد الله نعمان وعدد من مسؤلي وموظفي الوزارة.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ