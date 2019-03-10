عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 157 شخصا في سقوط طائرة ركاب إثيوبية كانت متجهة الى نيروبي نيروبي-سبأ:

لقي 157 شخصا مصرعهم اليوم إثر تحطم طائرة ركاب إثيوبية من طراز(بوينج 737 ) كانت متجهة من أديس ابابا الى العاصمة الكينية نيروبي.



واعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة ركاب بوينج 737 تابعة لها بينما كانت متجهة إلى نيروبي وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.



وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الرسمية أنه لم ينج أحد من الحادث. وأقلعت الطائرة من مطار بولي في أديس أبابا الساعة 8.38 صباحا بالتوقيت المحلي قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق في الساعة 8.44 صباحا.



ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مصدر لم تذكر هويته من شركة الطيران قوله ”لم ينج أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة“.



وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) سقطت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس.



وكان آخر حادث كبير تتعرض له إحدى طائرات الشركة الإثيوبية في يناير2010 عندما سقطت الطائرة بعد أن أقلعت من بيروت بفترة وجيزة.

سبأ [10/مارس/2019]سبأ