وزيرا الزراعة والتربية يغرسان أشجار في دار رعاية الأيتام بأمانة العاصمة [10/مارس/2019] صنعاء - سبأ:

قام وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور ووزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي اليوم، بغرس عدد من الأشجار في دار رعاية الأيتام بأمانة العاصمة.



وخلال الفعالية التي تأتي في اطار موسم التشجير للعام 2019 ، اطلع الوزيران خلال زيارتهما على أنشطة البيوت المحمية لزراعة الخضروات التابعة لدار رعاية الأيتام وكذا المساحات المخصصة لزراعة الخضروات.



وأشادا الوزيران بالنشاط الزراعي في دار رعاية الأيتام وبما يعود بالفائدة والإسهام في توفير جانب من احتياجاتهم الغذائية.



ووجه وزير الزراعة بدعم دار رعاية الأيتام بشبكات ري بالتقطير لتشجيعهم في التوسع في زراعة محاصيل الخضروات والإسهام في توفير احتياجات أبناء الدار.



كما وجه بتوفير بيت بلاستيكي لزراعة الخضروات المختلفة والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية في الدار وتقديم الخدمات الزراعية الأخرى في مجال وقاية النباتات والإرشاد الزراعي.



وأشار وزير الزراعة إلى أهمية المشاركة الفاعلة في غرس الأشجار واستمرار النشاط الزراعي باعتبار ذلك رسالة أن الشعب اليمني رغم العدوان والحصار سيواصل مسيرة التنمية والمضي نحو المستقبل.



من جانبه أشاد وزير التربية والتعليم بمستوى الأنشطة الزراعية بدار رعاية الأيتام وبما يتم إنتاجه من محاصيل الطماطم والخضروات باستخدام البيوت المحمية أو الزراعة المكشوفة.



ولفت إلى أن وزارة التربية تسعى إلى تعزيز مفاهيم التشجير والتوعية بأهمية غرس الأشجار ورعايتها والاهتمام بها من خلال تخصيص كتب وحصص دراسية في هذا الجانب وسيتم إدراجها ضمن برامج التعليم في المرحلة القادمة.



ودعا الوزير الحوثي الجهات المعنية والقطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى دعم هذه الأنشطة التي تسهم في توفير إحتياجات ومتطلبات الأيتام وتعزيز جهود دار الأيتام في تحسين الخدمات والأنشطة المختلفة.



رافقهم وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان ووكيل وزارة التربية لقطاع المناهج والتوجيه أحمد النونو ووكيل وزارة التربية إبراهيم شرف ومدير دار رعاية الايتام احمد عبدالملك الخزان وعدد من المسؤولين.

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