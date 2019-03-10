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تدشين البرنامج التدريبي لمشرفي الصحة المدرسية بأمانة العاصمة في مجال الإسعافات الأولية المتقدمة
[10/مارس/2019] صنعاء - سبأ:
دشن بأمانة العاصمة صنعاء اليوم البرنامج التدريبي لتأهيل مشرفي الصحة المدرسية بجميع المديريات في مجال الإسعافات الأولية  المتقدمة التي ينفذها المستشفى الأوروبي الحديث تحت شعار "الصحة والتعليم".

وفي التدشين أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق على أهمية هذه الدورات الصحية لتأهيل مشرفي الصحة المدرسية بالتعاون مع المستشفى الأوروبي الذي له الدور البارز مع مكتب التربية في مختلف الجوانب الصحية.

ودعا الرفيق المشاركين إلى استيعاب ما يتلقوه في الدورة وعكسه على الواقع العملي في مدارسهم ونشر التوعية الصحية بين أوساط الطلاب والطالبات.

من جانبه أوضح مدير الصحة المدرسية بأمانة العاصمة علي مرغم أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل المشرفين الصحيين في 530 مدرسة حكومية بجميع مديريات الأمانة العشر على مدى 50 يوما، في مختلف مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة.

وثمن مرغم جهود المستشفى الأوروبي الذي يقدم الخدمات الصحية لمدارس الأمانة والتي كان آخرها تدريب جماعات الصحة المدرسية بعددٍ من المدارس وتزويدها بصناديق وادوية الإسعافات الأولية وتقديم خدمات الإسعافات الطارئة أثناء الإمتحانات الأساسية والثانوية مجانا.

بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى الأوروبي الحديث إلى أن البرنامج التدريبي المتقدم جرى اعدادة ومناقشته مع الكوادر الطبية المتخصصة لمدة شهرين من اجل تأهيل المتدربين بشكل علمي وعملي داخل المستشفى عبر البرامج التلفزيونية والتطبيق على الدمى بحيث يستطيع المشرف الصحي مباشرة عمله في المدارس والتعامل مع الحالات التي قد تطرأ في أي وقت سواء للطلاب أو غيرهم داخل المدارس.

حضر التدشين مدير المنطقة التعليمية بمديرية معين علي الديلمي وعدد من المعنيين بمكتب التربية والصحة المدرسية بالأمانة.
سبأ
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