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  عربي ودولي
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعين في غزة دون إصابات
[10/مارس/2019] غزة-سبأ:

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، موقعين في مدينتي غزة ودير البلح وسط قطاع غزة، ودمرتهما، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.


وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" قصفت بصاروخين موقعاً في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.


وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بصاروخين موقعاً على مقربة من شاطئ مدينة دير البلح، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.


وتواصل طائرات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وممتلكات للمواطنين في غزة في ساعات الليل والفجر، ما يلحق أضراراً وخسائر في الممتلكات، ويثير حالة من الخوف في صفوف الأطفال الآمنين.



سبأ
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