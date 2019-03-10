حكومة فنزويلا: البلاد تتعرض لأقوى هجوم إمبريالي خلال 200 عام

[10/مارس/2019]

كراكاس-سبأ:

اعتبرت حكومة فنزويلا ، أن البلاد تتعرض لأقوى هجوم إمبريالي، بعد ارتكاب اعتداء تخريبي ثان على شبكة الكهرباء، نسف كل الجهود التي بذلت لاستعادة 70% من التيار الكهربائي.



وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه: "بعد استعادة التيار الكهربائي بنسبة 70% تعرضنا، مرة أخرى لاعتداء تخريبي إلكتروني، وفقدنا كل ما كنا قد حققناه خلال الساعات الماضية".



وتحدثت الحكومة الفنزويلية على لسان وزيري الإعلام والدفاع عن هجوم إلكتروني قالا عنه إنه الهجوم الإمبريالي الأقوى ضد فنزويلا خلال 200 عام.



وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة الكهربائية يوم الخميس الماضي، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن ذلك نجم عن حادث في محطة "سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.



وحمل رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، "الإمبريالية الأمريكية" المسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعها فيه.



وألقى مادورو ، السبت باللائمة على أعداء البلاد في مهاجمة نظام الطاقة باستخدام أسلحة عالية التقنية. وقال:"لقد استخدموا أسلحة التكنولوجيا العالية ... المتطرفون اليمينيون من المعارضة هم من دبروا هذه الهجمات ضد البلاد، واستخدموا تقنيات عالية، والحكومة الأمريكية الوحيدة في العالم التي تملك مثل هذه أسلحة التخريب عالية التقنية".



وكشف الرئيس الفنزويلي أنه بعد انقطاع التيار الكهربائي، أصدر أمراً بضمان توفير الغذاء للسكان يوم الاثنين. وبتوفير المساعدة للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد وضمان توصيل مياه الشرب بواسطة صهاريج إلى المنازل الفنزويلية.



سبأ