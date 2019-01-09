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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - يناير - 2019 الساعة 11:42:42ص
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  عربي ودولي
بيلوسي تتهم ترامب باحتجاز الأمريكيين "رهائن" بواسطة الإغلاق الحكومي
[09/يناير/2019] واشنطن - سبأ:
دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تشغيل المؤسسات وانهاء حالة الاغلاق الحكومي.

وقالت بيلوسي: "على ترامب أن يعيد تشغيل الحكومة وأن يتوقف عن أخذ "خدمات الحكومة رهينة .. ترامب يريد تبديد أموال دافعي الضرائب على جدار مكلف".

وأضافت في خطاب بثّ مباشرة على الهواء "الرئيس استخدم المكتب البيضاوي لفبركة أزمة وإشاعة الخوف وصرف الانتباه عن الفوضى التي تعمّ إدارته".

واشارت بيلوسي إن "الحقيقة هي أنّ النساء والأطفال على الحدود لا يشكّلون خطراً على الأمن، بل يشكّلون تحدياً إنسانياً، وهو تحدّ زادته استفحالاً سياسات الرئيس القاسية وغير المثمرة".

ويتوقع أن يزور ترامب الحدود الجنوبية الغربية غدا الخميس، ولم يتضح بعد ما إذا كان لا يزال سيعلن حالة الطوارئ الوطنية.

وقال ترامب عن الجدار الحدودي الذي يريد بناءه "بناء على طلب الديمقراطيين سيكون سياجا حديديا وليس جدارا أسمنتيا".
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