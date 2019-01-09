[09/يناير/2019]
واشنطن – سبأ :
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار أول تشريع يعيد التأكيد على الدعم الأمريكي للحلفاء في الشرق الأوسط.
وصوت 56 عضوا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأمريكي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.
وتعهد معظم الاعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وانتقد الديمقراطيون رفاق الرئيس دونالد ترامب من الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل معاودة فتح الحكومة.
ومن المقرر أن يوجه ترامب في وقت لاحق خطابا بشأن الجدار، وهو تعهد رئيسي في حملته الانتخابية عام 2016.
سبأ