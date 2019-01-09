عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الأميركي يطلب من الكونجرس تمويلا لبناء جدار فولاذي على الحدود مع المكسيك واشنطن – سبأ:

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونجرس تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي على الحدود مع المكسيك.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله في خطاب متلفز وجهه للشعب الأميركي من البيت الأبيض "إن الكثير من الأميركيين يصيبهم الضرر من جراء الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك" مضيفاً أن " الآلاف من الأميركيين قتلوا نتيجة أولئك الذين يدخلون بصورة غير شرعية وسيقتل مثلهم في حال استمر الأمر".



وتابع ترامب "هناك أزمة امنية وإنسانية على الحدود مع المكسيك وآمل أن نسمو فوق السياسات الحزبية لخدمة أمننا القومي".



وقال انه يطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار فولاذي بدلا من الجدار الإسمنتي الذي كان مقترحا سابقا، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات للكونجرس لتأمين الحدود وطلب إغلاق الثغرات الأمنية.

سبأ [09/يناير/2019]سبأ