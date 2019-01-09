عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة تؤكد إرسال طرود مثيرة للريبة لعدة سفارات أجنبية في استراليا سيدني – سبأ :

اعلنت الشرطة الاتحادية الاسترالية أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن يوم الأربعاء.



ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة في بيان قولها دون الخوض في التفاصيل ”أجهزة الطوارئ تعكف على فحص... التحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع.



ولم تحدد الشرطة أي من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.



لكن وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، منها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.



وأظهرت صور لشبكة (9 نيوز) رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية. ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين.



وأكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مثير للريبة.



وقالت ”نحن على اتصال وثيق مع الشرطة الاتحادية الاسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع... جميع العاملين آمنون“.

سبأ [09/يناير/2019]سبأ