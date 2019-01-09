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أمن العاصمة : ضبط أكثر من 6500 قضية جنائية مختلفة عام 2018
[09/يناير/2019]
صنعاء -سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة خلال العام المنصرم 2018 م ستة آلاف و566 قضية جنائية مختلفة بنسبة ضبط 96 بالمائة.


وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لأمن العاصمة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أنه تم ضبط نحو 123 قضية سرقة سيارات و 154 سرقة دراجات نارية و229 سرقة بالإكراه ، إلى جانب ضبط 704 قضايا سرقة من المنازل والمحال التجارية، مبيناً أنه تم استعادة 107 سيارات.

وأشار إلى أن رجال الأمن ضبطوا نحو 347 جريمة سرقة من على السيارات ، و277 سرقة من أشخاص، كما تم ضبط 23 قضية تزييف عملات و31 قضية تزوير ، و555 قضية نصب و احتيال عدد منها ارتكبتها عصابات منظمة.

وأكد التقرير أن جميع القضايا المضبوطة خلال العام المنصرم تم إحالتها إلى النيابات والقضاء.

وذكر التقرير أنه تم ضبط 126 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في العاصمة ممن تورطوا في إعانة العدو بالتحشيد ورصد و رفع الإحداثيات و تشكيل خلايا مرتبطة باستخبارات العدوان .

سبأ
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