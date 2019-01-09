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تكبيد العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى بعمليات عسكرية
[09/يناير/2019]
محافظات- سبأ:

لقي العشرات من جنود العدو السعودي والمرتزقة مصرعهم وجرح آخرون في عمليات هجومية وقنص وكسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي استهدف مواقعهم خلال الـ24 ساعة الماضية .


وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي على رشاحة الشرقية والغربية وموقع الحماد في نجران وأسفرا عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.

وقصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في رقابة مراش وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة شرق طيبة الاسم في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى كسر زحف للجيش السعودي والمرتزقة قبالة منفذ علب في عسير واغتنام مدرعتين عسكريتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار من تبقى منهم.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة نهم وقصف مدفعي على تجمعاتهم أثناء العملية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم من بينهم خمسة بعمليات قنص.

وأكد المصدر أن وحدة القناصة قنصت 18 مرتزقاً في الحول وعبيدان وحريب نهم.

وفي محافظة الجوف أفاد المصدر أنه تم كسر زحف واسع للمرتزقة على منطقة أسطر بمديرية خب والشعف بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وتكبيدهم خسائر بشرية كبيرة، كما تم استهداف تجمعاتهم ومواقعهم في المنطقة نفسها بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية.

ولفت المصدر إلى تنفيذ كمين استهدف عدد من المرتزقة في أسطر أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم ، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في تفجير استهدفهم في جبهة الخليفين بالمديرية وتم قنص اثنين من المرتزقة في الجبهة نفسها .

وهاجم الجيش واللجان مواقع المرتزقة في أطراف دمت بمحافظة الضالع وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية ووحدة القناصة خلال العملية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وقال المصدر إن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في انفجار بوادي صالة بمحافظة تعز ، مضيفاً أن عدد آخر من المرتزقة قتلوا وجرحوا في تفجير استهدفهم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم بجبهة حرض وتم قنص ثلاثة من المرتزقة شرق جبل النار بالجبهة نفسها.

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