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  محلي
مرتزقة العدوان يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[09/يناير/2019]
محافظات-سبأ:

واصل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد مواطن فيما شن الطيران غارات على محافظة حجة.


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن جنوب حيس بنيران المرتزقة الذين منعوا المواطنين من انتشال جثته.

وقصفت قوى العدوان شمال وشرق مديرية حيس بأكثر من 30 قذيفة هاون، وشنت هجوماً على مواقع الجيش واللجان جنوب حيس واستحدثت نقطتين عسكريتين في أحد الطرق الإسفلتية.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهجوم قوى العدوان وأزالوا النقطتين العسكريتين بعد دحر المرتزقة منها.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان مشطوا بمختلف الأسلحة المتوسطة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بشكل مكثف بالمعدلات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.

وأفاد المصدر أن المرتزقة قصفوا بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه منطقة الشجن ومزارع المواطنين بالجربة في الدريهمي مع تحليق مستمر للطيران الاستطلاعي فوق أجواء المديرية.

كما قصف مرتزقة العدوان بمعدل رشاش باتجاه شرق مطار الحديدة وطيران العدوان التجسسي يحلق فوق أجواء المدينة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

سبأ
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