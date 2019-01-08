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لقاء لقبائل خولان الطيال يناقش الجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان
[08/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء قبلي بخولان محافظة صنعاء برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والمحافظ حنين محمد قطينة الجوانب المتصلة بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان.

وفي الاجتماع الذي ضم مدراء مديريات خولان الطيال والمشائخ ورجال الأعمال أشاد رئيس الثورية العليا بدور مشائخ واعيان ووجهاء قبائل خولان في التصدي للعدوان وتقديم التضحيات دفاعا عن الأرض والعرض.

وأشار إلى ما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات.. مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من التضحيات في سبيل الذود عن حياض الوطن.

فيما أشار محافظ صنعاء إلى أهمية وحدة الصف وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية للتصدي للغزاة.. منوها بمواقف قبائل خولان في مختلف المراحل.

وتطرق اللقاء الذي يأتي استعدادا لتدشين الذكرى السنوية للشهيد إلى الترتيبات المتعلقة بتجهيز قافلة غذائية شتوية كبرى من قبائل خولان دعما وإسنادا للمرابطين في ميادين الصمود.

سبـأ
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