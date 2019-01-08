محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يعزي في وفاة القاضي العلامة محمد بن زيد الموشكي صنعاء - سبأ :

بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة محمد بن زيد بن علي الموشكي عن عمر ناهز الـ 80 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال العلم والقضاء.



وأشاد الرئيس المشاط في البرقية التي بعثها إلى محمد حمود الموشكي وزيد حمود الموشكي، بمناقب الفقيد وأدواره في عمل الخير وتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر العلوم النافعة.



ولفت إلى أن الفقيد كان نموذجا مشرفا في التفاني والإخلاص من خلال المناصب التي تقلدها منها عضو لجنة تقنين الشريعة الإسلامية ومقررا لها ومدير مكتب أمين عام مجلس الشورى ورئيس هيئة الدراسات في التفتيش القضائي وعضو وزارة العدل وأمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى وعضو مكتب رفع المظالم وعضو هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.



وأكد أن رحيل القاضي العلامة محمد الموشكي مثل خسارة كبيرة لليمن الذي فقد أحد رجالاته المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والمجتمع.



وأعرب الرئيس المشاط عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة وذوي ومحبي العلامة الموشكي.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

سبـأ [08/يناير/2019]سبـأ