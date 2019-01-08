[08/يناير/2019]
الجوف - سبأ :
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف لمرتزقة العدوان على منطقة أسطر بمديرية خب والشعف بالجوف بمشاركة الطيران الحربي والاباتشي .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تكبيد مرتزقة العدوان خسائر بشرية خلال التصدي لزحفهم على منطقة أسطر بمديرية خب والشعف.
وأشار المصدر الى انه تم استهداف تجمعات ومواقع المرتزقة بعدد من الصواريخ وقذائف المدفعية في منطقة أسطر, محققة إصابات مباشرة.
وأكد المصدر مقتل وإصابة عدد من المرتزقة إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف
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