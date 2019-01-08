محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمن ذمار: ضبط ألف و819 قضية خلال العام الماضي ذمار - سبأ :

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة ذمار خلال العام الماضي ألف و819 قضية جنائية مختلفة، منها 124 قضية قتل و615 قضية سرقة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم ضبط ألفين و20 متهما على ذمة تلك القضايا في عموم المديريات .. لافتا إلى استعادة عدد من الممتلكات المسروقة وتسليمها إلى أصحابها منها 23 سيارة مسروقة ومنهوبة.



وأشار المصدر إلى أن نسبة الضبط التي حققها أمن المحافظة خلال العام الماضي بلغت 95 في المائة.. مؤكدا على أهمية دور وتعاون المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وذكر المصدر أن فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة أصدر خلال العام الماضي 78 ألف و455 وثيقة، توزعت بين بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة .

سبـأ [08/يناير/2019]سبـأ