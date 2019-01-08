[08/يناير/2019]
صعدة - سبأ :
نفذت قبائل وأهالي مديرية مجز بمحافظة صعدة اليوم وقفة قبلية للتنديد باستمرار العدوان الأمريكي السعودي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني.
وفي الوقفة التي حضرها محافظ المحافظة محمد جابر عوض والوكيل عبد الله القاسمي أدان المشاركون مماطلة قوى العدوان من تنفيذ مخرجات مشاورات السويد ومقابلة ذلك بتصعيد عسكري في كل الجبهات .
وخلال الوقفة قدم أبناء المديرية بمشاركة السلطة المحلية في المديرية قافلة مالية وعينية دعماً للمرابطين في جبهات العزة والكرامة ..مؤكدين الاستمرار في رفد الجبهات حتى تحقيق النصر.
سبـأ