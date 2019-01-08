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قتلى وجرحى سعوديين ومرتزقة بكسر زحف لهم بنجران
[08/يناير/2019] نجران - سبأ :
قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم اليوم في انكسار زحف واسع لهم على الحماد بقطاع نجران .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من صد زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته على مربع الحماد، مؤكداً مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة .
وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته في رقابة مراش ومواقع متفرقة بجبهة نجران محققة إصابات مباشرة .
سبأ