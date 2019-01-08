تفقد أعمال الترميم في الجامع الكبير بمدينة إب القديمة [08/يناير/2019] إب - سبأ :

تفقد وكيل محافظة إب لشؤون الأوقاف والتعليم والشباب والثقافة عبدالفتاح غلاب ، اليوم ، أعمال الترميم والصيانة للجامع الكبير بمدينة إب القديمة .



واستمع الوكيل من مدير عام الأوقاف والإرشاد بالمحافظة عبدالرحمن النزيلي، إلى ايضاحات حول الاعمال المنفذة ومستوى الإنجاز للمشروع .



وحث الوكيل غلاب القائمين على مشروع الصيانة سرعة الإنجاز واستكمال ما تبقى منه ، مشددا على ضرورة أن تراعي أعمال الترميم والصيانة الجوانب والمآثر التاريخية والمعمار التقليدي في هذا الجامع التاريخي وبما يبرز تاريخه ومكانته .



وفي سياق آخر اطلع الوكيل غلاب علي سير العملية التعليمية في المعهد التجاري بإب ، وأستمع من مدير عام التعليم الفني المهندس محمد الجعشني ومدير المعهد طلال الورافي الى شرح حول ابرز المشاكل والمعوقات التي يواجهها المعهد، ليتسنى رفعها لقيادة وزارة التعليم الفني لمعالجتها .



وأكد الوكيل غلاب على أهمية تضافر الجهود للتغلب على كافة الصعوبات ، مشيرا إلى حرص قيادة السلطة المحلية على الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة .







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