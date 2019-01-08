الرئيس المشاط يعزي الشيخ منصور البحر في وفاة زوجته بعث الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ منصور صادق البحر في وفاة زوجته. خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. برشلونة الأسباني لكرة القدم يضم المدافع الشاب توديبو للموسم المقبل أعلن نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيضم المدافع الفرنسي جون-كلير توديبو من تولوز في صفقة انتقال مجاني بنهاية الموسم الجاري.