[08/يناير/2019]
لحج - سبأ :
اطلع محافظ لحج أحمد حمود جريب اليوم على أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين بجبهتي كرش والقبطية.
وأشاد المحافظ جريب خلال زيارته ومعه قائد اللواء 119 العميد نبيل طارش، وقائد اللواء 15العميد منصور العذري ووكيل وزارة السياحة إياد الشوافي، لأبطال الجيش واللجان المرابطين بكرش والقبيطة، بالجهوزية العالية لمنتسبي اللواءين ومعنوياتهم العالية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
ونقل محافظ لحج للمرابطين تحيات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى ووزارة الدفاع .. مشيدا بدورهم وما يسطرونه من بطولات في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ودحر الغزاة والمحتلين.
وأكد أن ما يقدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية من تضحيات محل اعتزاز وتقدير الشعب اليمني .
فيما جدد أبطال الجيش واللجان الشعبية من منتسبي اللواء 119 واللواء 15 بجبهتي كرش والصبيحة العهد لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى المضي حتى تحرير المحافظة من براثن الغزاة والمحتلين.. مؤكدين جهوزيتهم العالية لأي مواجهة مع العدو.
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