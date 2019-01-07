[08/يناير/2019]
الحديدة - سبأ :
إستعرض إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالمحافظة.
وناقش الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبدالجبار محمد أحمد ورئيس الهيئة وليد الوادعي ومدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد السويدي، آليات تحصيل رسوم النقل المحلية والمركزية وتوريدها.
وأدان الإجتماع إستمرار تحالف العدوان في قطع خطوط النقل البرية بين المحافظة والمحافظات الأخرى وكذا قطع الإمدادات الإنسانية الدولية التي تصل عبر ميناء الحديدة، وتعنته في تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الإنتشار وفتح الطرق أمام المسافرين والمساعدات الإنسانية من وإلى الحديدة.
وأكد قحيم حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الهيئة وبما يعزز من نشاطها ويحقق نموا في الإيرادات المالية.
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