محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة للجنة إعداد دراسة استبدال شبكة الصرف الصحي لمدينة صنعاء صنعاء - سبأ :

عقد اليوم بصنعاء اجتماع موسع برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ضم اللجنة المشكلة لإعداد الدراسة المتعلقة باستبدال شبكة الصرف الصحي لمدينة صنعاء، والمشكلة من وزارتي المياه والتخطيط والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ووحدة المدن الحضرية والشركة الاستشارية التي أعدت الدراسة للمرحلة الرابعة لشبكات المياه والصرف الصحي.



جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات المنجزة من قبل اللجنة في إعداد دراسة عاجلة لمعالجة أوضاع الشبكة وخطوط النقل الرئيسية وكذا خطوط النقل الفرعية وذلك نتيجة للتطورات الطارئة التي حدثت في شبكة الصرف الصحي بأمانة العاصمة الأسبوع الماضي والمتمثلة في انهيار أجزاء من خطوط النقل الرئيسية للشبكة نتيجة انتهاء عمرها الإفتراضي.



حيث أكدت اللجنة في الدراسة المعدة على ضرورة استبدال الخط الناقل والأخذ بالإعتبار تكبير الأقطار الحالية للخط الناقل وذلك لتلبية احتياجات النمو السكاني في العاصمة.



وتضمنت الدراسة تحليل مفصل لثلاث طرق لاستبدال الخط الناقل وتحديد أفضليتها وكذا تحليل التكلفة التقديرية الأولية لكل طريقة، بهدف تحديد الخيار الأفضل على ضوء ما سيخرج به اجتماع اللجنة مع نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات الأسبوع القادم.



وتتمثل الطريقة الأولى في استبدال الخط الناقل بتنفيذ خط جديد أسفل مستوى رصف السايلة، في حين تركز الطريقة الثانية على استبدال الخط الناقل بالإبقاء على مسار الخط الحالي وذلك بالحفر واستبدال أنابيب الأسبست بأنابيب جديدة، وتتضمن الطريقة الثالثة استخدام التقنيات الحديثة ممن خلال طريقة الإحلال الأفقي دون الحاجة للحفر، وبينت الدراسة مميزات وسلبيات كل طريقة على حده.



وأوصت اللجنة برفع الدراسة لجهات التمويل للبحث عن تمويل باستخدام طريقة التنفيذ الأولى وعلى مرحلتين، وشملت توصيات اللجنة التنسيق مع الممول للتعاقد مع استشاري دولي لاستكمال الدراسة التفصيلية وإعداد وثائق المناقصة والعقود وكذلك الإشراف على التنفيذ بالمستوى المقبول من جهة التمويل بطول ١٨ كيلومتر، علما أن من مساوئ هذه الطريقة مع أنها الأقل تكلفة إغلاق حركة السير في السايلة طيلة فترة التنفيذ.



وخرج الاجتماع بعدد من القرارات بما في ذلك إضافة الملاحظات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ضمن مسودة الدراسة.



وقد أشاد وزير المياه والبيئة بالجهود التي بذلت في إعداد الدراسة ..مؤكدا على ضرورة تسخير وتكاتف الجهود لتنفيذ شبكة بمواصفات حديثة وعالمية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا الجانب.



حضر الاجتماع ممثلو وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم علي الحرازي وراوح عبده وائل ومدير عام وحدة شبكات الصرف الصحي عبدالله أحمد المطاع واستشاري الشركة الأردنية أشرف الجغري ومدير المؤسسة المحلية للمياه بأمانة العاصمة محمد الشامي ومدير عام وحدة المدن الحضرية جمال الصيادي ومدير عام وحدة التنسيق والتنمية إسماعيل الأشول .

سبـأ [08/يناير/2019]سبـأ