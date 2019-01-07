ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 08:11:58م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
برشلونة الأسباني لكرة القدم يضم المدافع الشاب توديبو للموسم المقبل
أعلن نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيضم المدافع الفرنسي جون-كلير توديبو من تولوز في صفقة انتقال مجاني بنهاية الموسم الجاري.
آخر الأخبار:
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة للجنة إعداد دراسة استبدال شبكة الصرف الصحي لمدينة صنعاء
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بعسير
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة قبالة نجران
هيئة مستشفى الثورة بإب تتسلم محاليل سبعة آلاف و500 جلسة غسيل كلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
هيئة مستشفى الثورة بإب تتسلم محاليل سبعة آلاف و500 جلسة غسيل كلوي
[08/يناير/2019]
إب -سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية أشرف بدر، الدور الإنساني والصحي الذي تضطلع به المنظمتين.


وتطرق الاجتماع بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالله السماوي ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد إلى الدور المعول على المنظمتين في تقديم الدعم للمحافظة في إطار خطتهما للعام 2019م .

إلى ذلك تسلم مركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة محاليل سبعة آلاف و500 جلسة غسيل كلوي من منظمة ماري استوبس الدولية.

كما سلمت منظمة استوبس هيئة مستشفى الثورة العام أدوية الأمراض المزمنة لـ600 حالة مرضية من أبناء المحافظة.

ودشنت منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة بالمحافظة.

يتضمن المشروع توزيع سلال غذائية وإيوائية وأدوات نظافة وبطانيات للنازحين إلى المحافظة من الحديدة ولعدد ألف أسرة و700 أسرة.

كما وزع محافظ إب عبدالواحد صلاح والمدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير مكتب الصحة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب، أدوية مجانية لـ70 حالة من المرضى الذي أجريت لهم عمليات زراعة كلى .

وفي الختام كرم مدير مكتب الصحة بالمحافظة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب، المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، تقديرا لجهود المنظمتين في تقديم الدعم الإنساني والصحي للمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة للجنة إعداد دراسة استبدال شبكة الصرف الصحي لمدينة صنعاء
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بعسير
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة قبالة نجران
ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل وتزوير بمحافظة صنعاء
العقيد ياسر المغربي يطلع على الحالة الصحية لوكيل محافظة حجة
وكيل أول محافظة تعز يلتقي لجنة مجلس الشورى الخاصة بالسجون
وكيل محافظة إب يطلع على أعمال تجهيز معرض الشهداء
اجتماع مشترك للسلطة المحلية في إب واللجنة الرئاسية
مناقشة التحضيرات لإعلان الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بأمانة العاصمة
مناقشة خطة مكتب الأراضي بمحافظة صنعاء للعام 2019م
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by