محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة مستشفى الثورة بإب تتسلم محاليل سبعة آلاف و500 جلسة غسيل كلوي إب -سبأ:

ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية أشرف بدر، الدور الإنساني والصحي الذي تضطلع به المنظمتين.



وتطرق الاجتماع بحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالله السماوي ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب الدكتور محمد المجاهد إلى الدور المعول على المنظمتين في تقديم الدعم للمحافظة في إطار خطتهما للعام 2019م .



إلى ذلك تسلم مركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة محاليل سبعة آلاف و500 جلسة غسيل كلوي من منظمة ماري استوبس الدولية.



كما سلمت منظمة استوبس هيئة مستشفى الثورة العام أدوية الأمراض المزمنة لـ600 حالة مرضية من أبناء المحافظة.



ودشنت منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة بالمحافظة.



يتضمن المشروع توزيع سلال غذائية وإيوائية وأدوات نظافة وبطانيات للنازحين إلى المحافظة من الحديدة ولعدد ألف أسرة و700 أسرة.



كما وزع محافظ إب عبدالواحد صلاح والمدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير مكتب الصحة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب، أدوية مجانية لـ70 حالة من المرضى الذي أجريت لهم عمليات زراعة كلى .



وفي الختام كرم مدير مكتب الصحة بالمحافظة ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بإب، المدير التنفيذي لمنظمة ماري استوبس الدولية ومدير منظمة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، تقديرا لجهود المنظمتين في تقديم الدعم الإنساني والصحي للمحافظة.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ