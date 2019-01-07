[08/يناير/2019]
الحديدة -سبأ:
زار مدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الخامسة العقيد ياسر المغربي اليوم، وكيل محافظة حجة الدكتور طه الحمزي الذي نجا من محاولة اغتيال الأسبوع الماضي.
واطلع العقيد المغربي على الحالة الصحية للوكيل الحمزي بعد تعرضه لأعيرة نارية جراء اعتداء غادر أسفر عن إصابته واستشهاد شقيقه عبدالله الحمزي.. ناقلا له تحيات قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني وتمنياته له بالشفاء العاجل .
وعبر عن إدانة هذا العمل الغادر والجبان .. مؤكدا أنه سيتم إلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم لينالوا جزائهم الرادع.
رافقه خلال الزيارة مدير الاستخبارات بالمنطقة العميد رياض بلذي ومستشار قائد المنطقة لشؤون القبائل الشيخ عبدالملك الغربي ووكيل محافظة الحديدة عبدالرحمن الجماعي.
سبأ