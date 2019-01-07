[08/يناير/2019]
تعز-سبأ:
التقى وكيل أول محافظة تعز منصور اللكومي اليوم لجنة مجلس الشورى الخاصة بالسجون.
ناقش اللقاء مهام اللجنة في الوقوف على أوضاع السجناء وكذا أوضاع الإصلاحيات ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء.
وأكد الوكيل اللكومي الحرص على تحسين أوضاع السجناء خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
إلى ذلك اطلعت لجنة مجلس الشورى على أحوال نزلاء السجن المؤقت في الجند والبحث الجنائي، واستمعت من مدير البحث الجنائي عدنان الأعوج ومساعد مدير أمن تعز مراد السيدالى إلى شرح حول أوضاع النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد عضوا اللجنة خالد أحمد محمود وعبدالحميد سلطان، أن الزيارة تهدف للاطلاع على أحوال الموقوفين وسير عملية التقاضي .. وعبرا عن أملهما في تحسين أوضاع النزلاء ومعالجة قضاياهم.
ونوها باهتمام المختصين والحرص على تحسين أوضاع النزلاء صحيا ومعيشيا .. وحثا الأجهزة القضائية على سرعة تحريك ملفات السجناء والفصل في قضاياهم.
سبأ