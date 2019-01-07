[08/يناير/2019]
إب -سبأ:
اطلع وكيل محافظة إب لشؤون التعليم والأوقاف والشباب والثقافة عبدالفتاح غلاب اليوم على أعمال التجهيز لمعرض الشهداء بمحافظة إب .
واستمع المحافظ صلاح من مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي ونائبه محمد لطف المتوكل إلى شرح حول الترتيبات لتجهيز المعرض استعدادا للإحتفاء بالذكرى السنوية للشهيد ، المراحل المنجزة لتنفيذ المعرض الذي سيحتوي على صور للشهداء.
وأشاد الوكيل غلاب بمستوى الإنجاز والتجهيز للمعرض .. مشيرا إلى أن قيادة السلطة المحلية تولي الشهداء اهتماما استثنائيا .
وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل أي صعوبات تعترض عملية الإعداد للمعرض وفعالياته وأنشطته المرتبطة بمن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
سبأ