[08/يناير/2019]
برشلونة- سبأ:
أعلن نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيضم المدافع الفرنسي جون-كلير توديبو من تولوز في صفقة انتقال مجاني بنهاية الموسم الجاري.
وقال النادي القطالوني لوسائل الإعلام إن عقد توديبو مع تولوز ينتهي بنهاية يونيو المقبل مما يعني أنه لن يدفع أي مقابل مالي مقابل ضم المدافع الذي سينتقل إلى كامب نو في الأول من يوليو.
وسينضم توديبو، الذي التحق بالفريق الأول لتولوز في بداية الموسم وشارك أساسيا في 10 مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، إلى مواطنيه صمويل أومتيتي وكليمو لينجليه في خط دفاع برشلونة إضافة إلى المهاجم عثمان ديمبلي.
سبأ