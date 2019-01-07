محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع مشترك للسلطة المحلية في إب واللجنة الرئاسية إب-سبأ:





قيًم إجتماع لقيادة السلطة المحلية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد محمد صلاح، أنشطة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية.







وتطرق الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي إب أمين علي الورافي واللجنة الرئاسية الزائرة للمحافظة، إلى المواضيع المتصلة بمشكلات الأراضي وسبل معالجتها للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وبما يضمن وضع حد للسطو والإعتداء على أراضي الغير.



واستعرض الإجتماع محاور الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة بمساراتها الثلاثة الإسعافية 2019م والمواكبة 2019 - 2020، ومرحلة ما بعد إنتهاء العدوان 2020م - 2030م، والتأكيد على أهمية إعادة توزيع المهام والإختصاصات بين وكلاء المحافظة.



وفي الإجتماع أكد المحافظ صلاح، أهمية تضافر الجهود لإنهاء مشكلات الأراضي والتي تمثل إحدى التحديات الراهنة أمام السلطة المحلية بالمحافظة، مثمنا جهود اللجنة الرئاسية لمساندة جهود السلطة المحلية للتغلب على التحديات الماثلة في المجالات المختلفة .



وأشاد بجهود اللجنة الفنية لإعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة برئاسة أمين عام محلي المحافظة .. لافتا إلى ما تشكله الأعداد الكبيرة للنازحين للمحافظة من ضغط على الخدمات العامة، ما يتطلب زيادة الدعم المركزي للسلطة المحلية لتوفير الإحتياجات الأساسية للنازحين والمتضررين جراء العدوان والحصار.



فيما أوضح رئيس اللجنة الرئاسية محمد حسين قاسم الحوثي أن الزيارة للمحافظة تأتي للإطلاع على أنشطة السلطة المحلية والوقوف على جوانب النجاحات والإخفاقات التي رافقت مهامها خلال الفترة الماضية.



وتطرق إلى أن اللجنة ستعمل على المساهمة في وضع حلول للمشكلات الناجمة عن التدخلات في إختصاصات الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لتقييم الوضع الأمني وسبل تثبيت دعائم الأمن والإستقرار بالمحافظة وإفشال محاولة جر المحافظة لمربع الفوضى والفتنة الداخلية.



وأشاد الحوثي بتعاون أبناء إب في توحيد الجبهة الداخلية وإستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد والحفاظ على الأمن والسكينة العامة .. منوها بالسبق الذي حققته المحافظة في إعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة بمساراتها الثلاثة.



بدوره أكد أمين عام محلي المحافظة الورافي أهمية ترسيخ العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لإستكمال مرحلة البناء المؤسسي في مختلف المرافق العامة.



ولفت إلى أهمية تطبيق النظام والقانون وتفعيل دور السلطات المحلية والمساهمة في تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية وتطوير وتجويد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ