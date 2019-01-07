ألمانيا تحذر من خروج بريطانيا دون اتفاق منظم من الاتحاد الأوروبي

دبلن- سبأ:



حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من المخاطر التي قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون "اتفاق منظم" لذلك.



وقال وزير الخارجية الألماني، خلال مؤتمر السفراء السنوي المنعقد اليوم بمدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا: إن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة في بريطانيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي.



وحث ماس، البريطانيين على "التصرف على نحو مسئول".. داعيا أعضاء البرلمان البريطاني إلى دعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد نهاية العام الماضي.



وتعهد وزير الخارجية الألماني لجمهورية إيرلندا بتضامن بلاده، قائلا إن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بوجود حدود مادية تفصل إيرلندا - العضو بالاتحاد الأوروبي- عن شمال إيرلندا التابعة للأراضي البريطانية.



وتعتبر مسألة الحدود بين جمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية، نقطة محورية حاسمة في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل.



ويشار إلى أنه من المقرر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج حتى هذا التاريخ فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد، في حين يتوقع أن يجري البرلمان البريطاني قريبا تصويتا على اتفاق الخروج الذي طرحته ماي نهاية العام الماضي.

[08/يناير/2019]سبأ