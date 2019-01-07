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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 08:11:58م
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  رياضة
الخميس المقبل .. الأهلي يكرم الفقيدين عبد العزيز وعلي الحبيشي
[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:

ينظم النادي الأهلي بصنعاء الخميس المقبل حفل تكريم الفقيدين عبد العزيز الحبيشي والقائد الكشفي علي محمد الحبيشي.


وأوضح أمين عام النادي الأهلي عبد الله حسين جابر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تكريم الفقيدين عبدالعزيز وعلي الحبيشي، يأتي، عرفانا بدورهما في دعم الشباب والرياضيين بمحافظة إب .. لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن أنشطة النادي وبرامجه المختلفة.

وأشار إلى أن حفل التكريم يتضمن عرض كرنفال شبابي وكشفي وإقامة مباراة تجمع فريقي الأهلي ومنتخب إب بالإضافة إلى عرض يقدمه أبناء النادي في فنون الألعاب القتالية.

وأكد جابر حرص إدارة النادي على تكريم الشخصيتين الرياضيتين عبد العزيز وعلي الحبيشي لإسهامهما في دعم أندية ولاعبي ورياضيي إب وتأسيس الحركة الكشفية في اليمن.

سبأ
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