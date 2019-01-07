مناقشة التحضيرات لإعلان الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بأمانة العاصمة
[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي للأمانة أمين محمد جمعان، التحضيرات لإعلان وتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد بالأمانة لإنتاج الحبوب والتي تتبناها المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالأمانة عادل العقاري ونائب رئيس اللجنة عبدالحميد السنيدار وعدد من أعضاء اللجنة، أكد جمعان على أهمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص والشركات المتخصصة في المجال الزراعي في هذه الفعالية.
ولفت إلى الأهمية التي تمثلها الجائزة وانعكاساتها في تشجيع المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار الاقتصادي.
فيما أشاد نائب رئيس اللجنة التحضيرية السنيدار بتعاون قيادة السلطة المحلية بالأمانة وتفاعلها مع هذه الفعالية التكريمية والمساهمة في تشجيع المزارعين على إنتاج الحبوب.
سبأ