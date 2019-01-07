رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تأهل الألمانية كيربر لدور الثمانية ببطولة سيدني للتنس بفوزها على جيورجي سيدني- سبأ:



بدأت أنجليك كيربر حملة الدفاع عن لقب بطولة سيدني الدولية بالفوز 7-6 و6-2 على الإيطالية كاميلا جيورجي لتبلغ دور الثمانية اليوم الثلاثاء.



وعانت كيربر، التي انطلقت في 2019 بتحقيق 4 انتصارات متتالية في الفردي في كأس هوبمان الأسبوع الماضي، خلال عودتها إلى سيدني وحصلت على 40 في المائة من نقاط إرسالها الأول في المجموعة الأولى.



واستغلت جيورجي الفرصة لتتقدم 3-1 لكنها ارتكبت 4 أخطاء متتالية لتفقد التقدم أمام اللاعبة الألمانية التي كسرت الإرسال سريعا.



وأحكمت كيربر قبضتها بينما ارتكبت جيورجي خطأين مزدوجين و3 أخطاء سهلة لتخسر المجموعة في الشوط الفاصل.



وردت جيورجي بكسر الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية لكن كيربر أظهرت أنها واحدة من أشرس اللاعبات لتحصد آخر خمسة أشواط في طريقها للفوز.



وستلتقي كيربر مع بطلة ويمبلدون مرتين بترا كفيتوفا أو هسيه سو-وي لاعبة تايوان من أجل مقعد بالدور قبل النهائي.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ