[08/يناير/2019]
صنعاء-سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، خطة مكتب الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للعام 2019م.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء مكتب الأراضي حمير العزكي ووحدة الشق المهندس علي سيلان والوحدة الهندسية نايف العرش ونائب مدير مكتب الأراضي أحمد اليحيري، ما تضمنته الخطة على ضوء توجهات وتوجيهات قيادة المحافظة.
وأكد الاجتماع الحرص على أن تشمل الخطة رؤية واضحة بحصر أراضي وممتلكات الدولة في كل مديرية مع الممتلكات المناسبة لتنفيذ مشاريع استثمارية بالإضافة إلى التي عليها إشكالات.
وشدد الاجتماع على ضرورة تجهيز الخطة بصورتها النهائية بعد استيعاب الملاحظات.
سبأ