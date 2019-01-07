الجيش الأمريكي يعلن مصرع 6 مسلحين في ضربة جوية بالصومال

نيروبي- سبأ:





أعلن الجيش الأمريكي عن مصرع ما لا يقل عن 6 مسلحين في ضربة جوية بالصومال أمس، في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.



وقالت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا في بيان لها الليلة الماضية: "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية".



وقد تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الحركة.



وأفاد الجيش الأمريكي الشهر الماضي، أنه قتل 62 مسلحًا من الحركة في 6 ضربات جوية.

[08/يناير/2019]سبأ