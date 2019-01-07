محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يستعرض مع وزير الإدارة المحلية مشاريع المياه المنجزة بالمحافظات صنعاء-سبأ:

استعرض وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، مشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة وكذا المشاريع الجاري تنفيذها في محافظات الجمهورية.



كما استعرض اللقاء الذي ضم وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني، الجهود التي تبذلها وزارة المياه للتوسع في خارطة المشاريع المائية وتسخير وتوجيه المشاريع المدعومة من قبل المانحين إلى محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء إلى البرامج المتبعة من قبل الوزارة بشأن التوزيع العادل للمشاريع بالمحافظات وفقا للعديد من المعايير أبرزها الكثافة السكانية ووفقا للخطط السنوية المرفوعة من المحافظات.



وخلال اللقاء أكد وزير المياه والبيئة أن خارطة المشاريع المنفذة شملت جميع المحافظات في مناطق الحضر والريف.



وأشار إلى أهمية تسخير الجهود والعمل التشاركي للاستفادة القصوى من تمويلات المانحين .. مؤكدا بهذا الخصوص أن الوزارة أعطت الصلاحيات للمحافظات للتعامل مع المانحين لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي ضمن خطة الوزارة.



واستعرض المهندس الوزير الجهود التي قطعتها الوزارة في مجال استخدام الطاقة البديلة لتشغيل مشاريع المياه والمشاريع المنجزة حتى اليوم، وتوجه الوزارة لتعميم استخدامها في محافظات الجمهورية.



من جانبه أشاد وزير الإدارة المحلية بجهود الوزارة وحرصها على توفير المياه النقية للمواطنين.. موجها السلطات المحلية في المحافظات التعاون مع وزارة المياه والجهود التي تبذلها في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والبيئة وتسهيل مهام المهندسين التابعين للوزارة وهيئاتها.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ