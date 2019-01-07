محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية التنسيق مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء عقد اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة برئاسة أمين العاصمة حمود عُباد، آلية التنسيق مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالوضع الإنساني والإغاثي بمديريات الأمانة.



وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس الغرفة التجارية الصناعية حسن الكبوس، ووكيل الأمانة المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية عبدالوهاب شرف الدين، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية، إلى جوانب التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الإغاثة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها.



واستعرض اللقاء تعميم أمين العاصمة للقطاعات المختصة بالأمانة بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة إزاء ما يثار عن شراء بعض التجار لمواد إغاثية مقدمة برنامج الأغذية العالمي، وما تضمنه من تشكيل لجنة مشتركة مع شركاء برنامج الأغذية العالمي للمتابعة الميدانية والرفع بتقرير عن أي مخالفات بهذا الشأن.



وشدد المجتمعون على أهمية عدم إتاحة الفرصة لقوى العدوان والمرتزقة في استخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط سياسية، لتمرير مخططاتها الإجرامية.



وأكدت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقوفها إلى جانب السلطة المحلية في التصدي لأي إختلالات والعمل جنباً إلى جنب لما من شأنه المصلحة العامة.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ