محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي وزير الاتصالات صنعاء -سبأ:

التقى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير.



جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوكلاء والمختصين بوزارتي المالية والاتصالات مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بوزارة الاتصالات وموازنتها للعام الحالي ومشروع الربط الشبكي للوزارة مع قطاعات الدولة المختلفة.



وفي اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحرص على دعم وزارة الاتصالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بها باعتبارها من أهم الوزارات الداعمة للاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن قطاع الاتصالات والأنترنت اليوم يمثل أهم المشاريع الاستثمارية للاقتصادات الناجحة والأكثر نموا على مستوى العالم.



وعبر الدكتور مقبولي عن ثقته في قدرة قيادة الوزارة وكادرها المؤهل على الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي والإسهام في الوصول إلى التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان على بلادنا.



وشدد على ضرورة استكمال وإنجاز مشروع الربط الشبكي لوزارة الاتصالات مع كل مرافق وقطاعات الدولة لتحسين بيئة العمل وتنمية الإيرادات وتدفق المعلومات وضمان الرقابة الآنية على الإيرادات والنفقات.



ووجه الدكتور مقبولي باعتماد الموازنة المقرة لوزارة الاتصالات ونفقاتها التشغيلية بما يمكنها من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.



من جانبه أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتفاعل نائب رئيس الوزراء وزير المالية مع كل القضايا التي تخص وزارة الاتصالات وتوجيهاته التي ستمكن الوزارة من تنفيذ خطتها للعام الحالي.



إلى ذلك أقر اللقاء الخطة الخاصة بمشروع الربط الشبكي لوزارة الاتصالات مع كافة الجهات الحكومية والموازنة الخاصة بالمشروع.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ