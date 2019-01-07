ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 06:07:38م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يستعرض مع وزير الإدارة المحلية مشاريع المياه المنجزة بالمحافظات
الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسجن الفعلي على 3 مقدسيين
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة آلية التنسيق مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يدرج جهاز مخابرات إيراني وشخصين على قائمة الإرهاب
[08/يناير/2019]
كوبنهاجن- سبأ:

أكدت وزارة الخارجية الدنمركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد وافق اليوم الثلاثاء على إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا.


وذكرت وسائل الإعلام أن هذا القرار يشمل تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد، ويأتي بعدما قالت الدنمرك العام الماضي إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها.

وقالت فرنسا أيضا إن وزارة المخابرات الإيرانية تقف بلا شك وراء هجوم جرى إحباطه في باريس.

ونفت إيران تورطها في أي من المخططات المزعومة وتقول إن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وكتب وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسن على (تويتر) يقول "اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية.. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".

وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل والذي كان مخصصا لغرض آخر.. مضيفين إن تجميد الأصول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء.

فيما قالت وزارة الخارجية الدنمركية إن المسئولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي يقيم في من فيينا يدعى أسد الله أسدي.. ومن المقرر أن يظهر اسميهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمرك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.

لكن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، حتى ولو كانت طفيفة، يبقى أمرا في غاية الحساسية للاتحاد الأوروبي.

ويبذل الاتحاد جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو.. ويبدي التكتل استعدادا أكبر لإجراء محادثات مع إيران مقارنة باستعداده للنظر في فرض عقوبات عليها.

وحذرت إيران من أنها قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تعمل القوى الأوروبية على حماية مكاسبها التجارية والمالية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسجن الفعلي على 3 مقدسيين
ماي: التصويت على اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني في 15 يناير الجاري
الخارجية الفلسطينية: منظمات المستوطنين الإرهابية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال
علماء بريطانيون يطورون تقنية تتنبأ بأعراض السرطان
الحكومة الصينية تغلق 26 ألف موقع إلكتروني غير قانوني العام المنصرم
مصرع 5 أشخاص وفقدان 2 آخرين بسبب الثلوج الكثيفة في النمسا
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
القوات العراقية تحبط محاولة تسلل لإرهابيي داعش في ديالى
العواصف الثلجية تجتاح 11 محافظة في مختلف أنحاء إيران

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by