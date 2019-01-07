محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين حملة توعية بعملية الجمع المباشر للمخلفات بذمار ذمار-سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم حملة التوعية الخاصة بعملية الجمع المباشر للمخلفات في أحياء المنطقة الوسطى بمدينة ذمار والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.



وخلال التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق وعضوا مجلس الشورى محمد المصري ودرهم أبو الرجال وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والمديريات، أشاد المحافظ المقدشي بالجهود التي تبذل في أعمال النظافة وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.



ووجه مكتبي الأوقاف والتربية ومديرية ذمار بمساندة جهود صندوق النظافة والتحسين في نشر الوعي المجتمعي بأهمية النظافة وإبراز المظهر الجمالي للمدينة.



وحث العقال والناشطين وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية على مساندة جهود الصندوق والتعاون مع عمال النظافة ونشر الوعي في أوساط المجتمع بما يسهم في إنجاح عملية الجمع المباشر للمخلفات.



وكان مدير صندوق النظافة والتحسين فيصل علي حسان أشار إلى أهمية تفاعل الجميع لإنجاح الحملة وبما يسهم في الحد من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن تكدس المخلفات.



وبين أن المرحلة الأولى من عملية الجمع المباشر تستهدف المنطقة الوسطى في المدينة والتي بدأت فرق التوعية النزول الميداني إلى المنازل وسيليها بقية الأحياء.. داعيا الجميع إلى مساندة جهود عمال النظافة بما يسهم الارتقاء بمستوى النظافة.



وكان القاضي أحمد المجاهد أشار إلى أهمية التفاعل مع جهود عمال النظافة.. لافتا إلى أن الدين الإسلامي الحنيف حث على ضرورة الاهتمام بالنظافة.



وأشار إلى المسئولية الاجتماعية في مساندة عمال النظافة والاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ