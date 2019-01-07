محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الأشغال يتفقد أعمال ترميم مبنى مكتب رئاسة الجمهورية صنعاء-سبأ:

اطلع وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم على سير أعمال الترميمات بمبنى مكتب رئاسة الجمهورية الذي استهدفه طيران العدوان السعودي الأمريكي في مايو 2018م.



وتفقد الوزير مطلق ومعه رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين على حجم الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بمبنى مكتب الرئاسة واحتياجاته من أعمال الصيانة.



واستمعوا من مدير مشروع الصيانة إبراهيم حجر والمهندس المشرف على العمل طارق المؤيد إلى شرح عن سير أعمال الترميمات وإعادة التأهيل لمكاتب وملحقات المبنى، التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور بتمويل صندوق صيانة الطرق.



وأوضح مدير المشروع والمهندس المشرف أن الترميمات والصيانة للمبنى تشمل إزالة واستبدال الأجزاء المتضررة من الجدران، إضافة إلى أعمال النجارة والألمونيوم والزجاجات وتركيب العوازل للأسطح والتي بلغت نسبة الانجاز فيها 70 بالمائة.



وقد أوضح وزير الأشغال العامة والطرق أن إعادة تأهيل مبنى مكتب الرئاسة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، لتجاوز الدمار الذي لحق به جراء استهدافه من قبل طيران العدوان.



ووجه بإجراء دراسات لبقية المكاتب المتضررة والتي لم يتم حصرها في المرحلة الأولى من المشروع للبدء في ترميمها وإزالة الأضرار التي لحقت بها.



وأكد الوزير مطلق أن جريمة استهداف مبنى مكتب الرئاسة الذي يقع في أكثر الأحياء السكنية ازدحاما بالعاصمة صنعاء تمثل إحدى الشواهد على عبث النظام السعودي وحلفائه بأرواح المدنيين وسعيهم تدمير البنية التحتية لليمن.



ولفت إلى أن العدوان وما يفرضه من حصار على الشعب اليمني لن يقف حجر عثرة أمام بأس وقوة اليمنيين وإصرارهم على بناء كل ما دمره أعداء الإنسانية في وطنهم.

سبأ [08/يناير/2019]سبأ