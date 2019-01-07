ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - يناير - 2019 الساعة 06:07:38م
متحدث القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته
استعرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي، اليوم مجمل خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى مساء أمس.
خطة إسرائيلية لتطويق بيت لحم بالمستوطنات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة بناء واسعة النطاق في مستوطنة "أفرات" من شأنها أن تُطوق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي بالهزيمة أمام ولفرهامبتون
ودع ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم كأس الاتحاد من الدور الثالث بعد الهزيمة بهدف مقابل اثنين أمام ولفرهامبتون واندرارز امس.
آخر الأخبار:
وزير المياه والبيئة يستعرض مع وزير الإدارة المحلية مشاريع المياه المنجزة بالمحافظات
الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالسجن الفعلي على 3 مقدسيين
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة آلية التنسيق مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بريمة
[08/يناير/2019]
ريمة-سبأ:





كرمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وقيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة اليوم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد لأنتاج الحبوب.


وفي التكريم الذي حضره وكلاء المحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية وعضو الجائزة هاشم الكحلاني أشار وكيل المحافظة محمد مراد إلى أهمية التكريم في تشجيع المزارعين على العطاء والإنتاج خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.


ودعا قيادة وزارة الزراعة إلى الاهتمام بالمزارعين بالمحافظة من خلال بناء السدود والحواجز المائية التي تغذي المياه الجوفية وتخدم المزارعين بالمحافظة خاصة وأبناء ريمة يعتمدون في زراعة اراضيهم ومدرجاتهم الزراعية علي مياه الامطار.

وأشار وكيل محافظة ريمة إلى أهمية النهوض بواقع الزراعة بما يسهم في تأمين الامن الغذائي لأبناء المجتمعات المحلية .. مشيدا بالمواقف البطولية للرئيس الشهيد صالح الصماد وما قدمه في سبيل عزة اليمن في جميع المجالات والتي توجت بمشروع يد تبني ويد تحمي.

فيما أشار وكيل وزارة الزراعة مبارك الغيلي إلي أهمية تنمية انتاج الحبوب بريمة خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن .. حاثا مكتب الزراعة بالمحافظة علي تطوير برامجه وأنشطته ومتابعة المنظمات والجمعيات الداعمة بمشاريع الانتاج الزراعي وبما يخدم الزراعة بمديريات المحافظة.

بدوره أشاد مدير مكتب الزراعة بدور المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب لتشجيع لمزارعين بريمة لماتمثله المحافظة من أهمية زراعية وأرض خصبة لزراعة مختلف الحبوب.

تخلل التكريم فقرات شعرية شعبية ركزت على أهمية الزراعة في استمرار التصدي للعدوان وتطهير الاراضي اليمنية من الغزاة والمحتلين.

وفي الختام تم تكريم الفائزين من مديريات الجبين وكسمة والجعفرية ومزهر وبلاد الطعام بالشهادات التقديرية وحراثة يدوية لجميع الفائزين .

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير المياه والبيئة يستعرض مع وزير الإدارة المحلية مشاريع المياه المنجزة بالمحافظات
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة
مناقشة آلية التنسيق مع القطاع الخاص بأمانة العاصمة
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يلتقي وزير الاتصالات
قنص 18 مرتزقا في مناطق متفرقة بجبهة نهم
تدشين حملة توعية بعملية الجمع المباشر للمخلفات بذمار
وزير الأشغال يتفقد أعمال ترميم مبنى مكتب رئاسة الجمهورية
محافظ إب يكرم منظمة ماري استوبس لدعمها لمركز الغسيل الكلوي
تكريم المشاركين في المرحلة الأولى من الحملة الشبابية الرياضة التوعية بأمانة العاصمة
توزيع أدوية ومستلزمات طبية بذمار مقدمة من منظمة الهجرة الدولية

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بالجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by