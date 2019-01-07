تكريم الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بريمة

ريمة-سبأ:

كرمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وقيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة اليوم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد لأنتاج الحبوب.



ودعا قيادة وزارة الزراعة إلى الاهتمام بالمزارعين بالمحافظة من خلال بناء السدود والحواجز المائية التي تغذي المياه الجوفية وتخدم المزارعين بالمحافظة خاصة وأبناء ريمة يعتمدون في زراعة اراضيهم ومدرجاتهم الزراعية علي مياه الامطار.



وأشار وكيل محافظة ريمة إلى أهمية النهوض بواقع الزراعة بما يسهم في تأمين الامن الغذائي لأبناء المجتمعات المحلية .. مشيدا بالمواقف البطولية للرئيس الشهيد صالح الصماد وما قدمه في سبيل عزة اليمن في جميع المجالات والتي توجت بمشروع يد تبني ويد تحمي.



فيما أشار وكيل وزارة الزراعة مبارك الغيلي إلي أهمية تنمية انتاج الحبوب بريمة خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن .. حاثا مكتب الزراعة بالمحافظة علي تطوير برامجه وأنشطته ومتابعة المنظمات والجمعيات الداعمة بمشاريع الانتاج الزراعي وبما يخدم الزراعة بمديريات المحافظة.



بدوره أشاد مدير مكتب الزراعة بدور المؤسسة العامة لتنمية وانتاج الحبوب لتشجيع لمزارعين بريمة لماتمثله المحافظة من أهمية زراعية وأرض خصبة لزراعة مختلف الحبوب.



تخلل التكريم فقرات شعرية شعبية ركزت على أهمية الزراعة في استمرار التصدي للعدوان وتطهير الاراضي اليمنية من الغزاة والمحتلين.



وفي الختام تم تكريم الفائزين من مديريات الجبين وكسمة والجعفرية ومزهر وبلاد الطعام بالشهادات التقديرية وحراثة يدوية لجميع الفائزين .

[08/يناير/2019]وفي التكريم الذي حضره وكلاء المحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية وعضو الجائزة هاشم الكحلاني أشار وكيل المحافظة محمد مراد إلى أهمية التكريم في تشجيع المزارعين على العطاء والإنتاج خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.سبأ